Cezaevi Müdürü ve eşi kazada öldü

Diyarbakır Açık Cezaevi Müdürü Mustafa Ertekin ve eşi, bu sabah Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde trafik kazasında öldü.

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Kaza, bu sabah saat 06.30 sıralarında Sorgun Galericileri Sitesi önünde meydana geldi. Yozgattan Sivas yönüne giden Mustafa Ertekin, henüz bilinmeyen nedenle yönetimindeki 58 TS 171 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

Savrulan ve taklalar atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Ertekin kaza yerinde, eşi Fikriye Ertekin de ağır yaralı kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Edirneye tayini çıkan Mustafa Ertekinin, yıllık iznini geçirdiği memleketi Yozgattan Diyarbakıra ilişiğini kesmeye gittiği öğrenildi.

Kaynak : DHA