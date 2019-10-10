Ceylanpınar ve Akçakale'ye havan mermileri atıldı

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından teröristler sınır hattındaki yerleşim alanlarını hedef aldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerine peş peşe havan ve roketler atıldı

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sivillerin yoğun olduğu yerlere atılan havan mermileri nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Saldırının ardından Akçakale'nin karşısındaki terör hedeflerine obüs atışı yapılırken, İHA'lar da bölgeden görüntü aldı. YPG/PKK'lı teröristlerin ise saldırının hemen ardından İHA'ların görüntü almasını engellemek için çeşitli noktalarda lastik yaktığı görüldü.



Bu arada, belediye hoparlörlerinden yapılan anonsla vatandaşların sınır hattından uzak durması istendi.

Terör örgütünün şu ana kadarki saldırılarında yaralananların sayısı 18'e yükseldi.

Belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sürkli uyarılar yapılıyor. İlçede okullar Pazartesi gününe kadar tatil edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı'' denildi.