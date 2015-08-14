Cevad Zarif Türkiye ziyaretini bu yüzden ertelemiş

İran Dışişleri Bakanı Cevad Muhammed Zarif, Türkiye ziyaretini son anda neden ertelediğini açıkladı.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun farklı şehirlerde olması nedeniyle kısa zamanda kendileriyle görüşme imkanı olmadığı için ziyaretin ertelendiğini bildirdi.

Lübnanda yayınlanan El-Sefir gazetesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbulda, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ankarada bulunuyorlardı. Bu üç görüşmenin kısa zaman diliminde gerçekleşme imkanı yoktu açıklamasını yapan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ziyaretin zaman sıkıntısı nedeniyle ertelendiğini kaydetti.

Zarif, Türkiyenin nükleer anlaşmadan memnun olup olmadığı sorusuna da, Onlar bu anlaşmadan samimiyetle mutlu ve memnun. Ben bölgedeki diğer ülkelerin de bu anlaşmadan memnun olmasını ümit ediyorum yanıtını verdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere salı günü Türkiyede olması beklenen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifin ziyareti ertelenmişti. Zarif, Türkiye ziyaretini erteledikten sonra Lübnan, Suriye ve Pakistana giderek, bu ülkelerin liderleriyle bir araya gelmişti.

Kaynak : AA