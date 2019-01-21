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Cenazeye katılmayan geline 12 bin TL ceza

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Gaziantep'te bir çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtığı davada mahkeme, kadının, vefat eden kayınbabasının cenazesine katılmamasını boşanma nedeni sayarak, kusurundan dolayı da eşine 12 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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Cenazeye katılmayan geline 12 bin TL ceza
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Gaziantep 6. Aile Mahkemesinin kararında, Ali Y’nin 2016 yılında evlendiği eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğu, ilerleyen süreçte iki tarafın da maddi ve manevi tazminat taleplerinin olduğu belirtildi.

Tarafların birbirini suçladığı aktarılan kararda, Aslı Y’nin, eşi Ali Y’nin eve bakmadığı, kişisel ve maddi ihtiyaçlarını gidermediği yönündeki iddialarına karşın, tüm dosya kapsamında bunların gerçeği yansıtmadığı, Ali Y’nin üstüne düşen vazifeleri yerine getirdiği kaydedildi.

Aslı Y’nin ise eşini başkalarıyla kıyasladığı ve maddi taleplerde bulunarak tartışmalar çıkarttığı ifade edilen kararda, kadının, davranışlarıyla evlilik birliğinin kendisine yüklediği sevgi, saygı ve anlayış yükümlülüklerini ihlal ettiği vurgulandı.

Aslı Y’nin, annesinin evine gittiği ve eşinin kendisini arayıp eve çağırmasına rağmen bir daha dönmediği, bu sırada Ali Y’nin babasının vefat ettiği aktarılan kararda, “Aslı Y’nin, kayınbabasının taziye evine gitmeyerek, bir telefon dahi açmayarak, eşini en zor gününde yalnız bırakarak, geçimsizliğin meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu, buna mukabil Ali Y’nin iddialarla ilgili bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.

Çiftin, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına hükmeden mahkeme, Aslı Y’nin, kusurlu olduğu ve kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Ali Y’ye 5 bin lira maddi, 7 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.

“Cenazede çiftlerin birlikte olması ilama bağlanmıştır”

Ali Y’nin avukatı Ali Tümbaş, çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığını, bu nedenle kocanın talebiyle mahkemeye başvurduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Mahkeme, kadının yan sebepler dışında kayınbabasının cenaze törenine katılmamasını, eşini telefonla dahi aramayarak destek vermemesini tam kusurlu bir davranış olarak gördü. Dolayısıyla mahkeme kararında boşanmaya hükmettiği gibi erkeğe verilmek üzere 7 bin lira manevi, 5 bin lira maddi tazminata karar vermiştir. Bu karar göstermiştir ki Türk aile yapısının bir gereği olarak cenaze töreninde çiftlerin birlikte olması gerektiği mahkeme kararıyla ilama bağlanmıştır.”

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