Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi bugün

Washington'da Türkiye-ABD ilişkileri açısından kritik bir görüşme var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi, Menbiç olacak.

Ankara-Washington hattında, Fethullah Gülen'in iadesinden, ABD'nin YPG ve Kudüs politikasına kadar bir çok başlıkta ilişkiler gergin.



Bu kritik süreçte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem başlığı Menbiç olacak.



Anadolu Ajansı, iki ülkenin 3 aşamlı bir plan üzerinde anlaştığını duyurmuştu. O plana göre ilk aşama, Fırat Nehri'nin batı kıyısında yuvalanan teröristlerin bir ay içinde bölgeden çıkartılması.



İkinci aşama, 4 Haziran'dan sonraki 45 günün sonunda Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlaması.



Üçüncü aşama ise, 4 Haziran'dan sonraki 60 gün zarfında Menbiç'in yerel unsurlarından yönetimin kurulmasını içeriyor.



İmzaların, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde atılması bekleniyor.



İki ülke arasındaki sorunlu başlıklardan biri de Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi. Bu alıma şiddetle karşı çıkan ABD, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını durdurmayı tartışıyor. Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde bu başlık da ele alınacak.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, görüşmede bir kez daha Gülen'in iade talebini mevkidaşına iletmesi de bekleniyor.