Çavuşoğlu ile Tillerson görüşmesine "Menbiç" damgası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile ABD'nin sorunların çözümü için mekanizmalar oluşturmaya karar verdiğini söyleyerek "Sonuç odaklı çalışacağız. Önce YPG'nin Menbiç'ten çıkması lazım" dedi. Ele alınacak ilk konunun Menbiç olacağını belirten ABD Dışişleri Bakanı Tillerson da, "Menbiç'i müttefik kuvvetlerimizin kontrolünde istiyoruz" şeklinde konuştu

Ankara Palas'ta bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabakata vardık" dedi.

"Güvenlik kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Yeni bir mekanizma oluşturma kararı aldık" şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: ÖNCE YPG'NİN MENBİÇ'TEN ÇIKMASI LAZIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu," YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçmesi konusunda emin olmamız lazım. Önce YPG'nin Menbiç'ten çıkması lazım" dedi.

Çavuşoğlu'nun Menbiç'le ilgili sözleri şöyle: , "Bizim endişelerimiz doğrudan bize yönelik oluşan tehditlerle ilgili yani YPG'nin bize saldırılarıyla ilgili. İnsanlarımız ölüyor. Bu çalışma grubu ve bu çerçevede atılacak somut adımlar önemli. 2016 yılında ABD'nin Türkiye'ye verilmiş sözleri vardı bu sözler tutulmadı. Bir keresinde YPG'lilerin Fırat'ın doğusunda gittiklerini anlatmak için bizden bir heyet çağrıldı daha sonra gördük ki gitmemiş. Münbiç yüzde 95 Arap şehriyse YPG'nin burda olması oranın hiçbir zaman istikrar sağlanmaz. Ama önce YPG'nin Münbiç'ten çıkması lazım."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:



"Tillerson'ın ziyaretini önemli ve faydalı buluyoruz. Türkiye ve ABD uzun yıllardır stratejik ortaklıkğını derinleştirerek sürdürmüştür. Bu ortaklık farklı alanlara genişletilmiştir ve sadece bölgemizde birçok ülke ve halk bu ortaklıktan faydalana gelmiştir."

"Geçmişte de kritik aşamalar oldu ama her zaman bu ortaklığı ön planda tutarak geçmişte bu kritik aşamaları birlikte geçtik. Dün akşam Cumhurbaşkanımızla beraber yaptığımız üçlü toplantıda taraflar düşüncelerini kaygılarını söylemiştir. Şimdi kritik bir aşamada, ya bu ilişkileri yoluna koyacaktır ya da daha da kötüye gidecekti."

"Elbette bunun için atılması gereken adımlar var. FETÖ, ABD'nin YPG'ye desteği, İlişkilerimizi normalleştirme konusunda mutabakata vardık. Elbette kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz. Bugüne kadar verilen sözler oldu, tutulmayan sözler de oldu çözemediğimiz konular da oldu. Birlikte neler yapabiliriz bunları da konuştuk. Yeni bir mekanizma oluşturma kararı aldık."



"Örneğin FETÖ konusunda değerlendirmeleri kamuoyunda yapmak yerine bu mekanizma içerisinde yapmakta fayda var."



"Suriye konusunda somut adımlar atarak bu konuları aşmak istiyoruz. Bu mekanizmalar topu taca atma değildir. Tam tersine anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacaktır. İnşallah ilk toplantı da mart ayının ortasından önce gerçekleşecek bu konuda da mutabakatımız var."

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE'DEKİ TUTUKLAMALARIN OHAL'LE İLGİSİ YOKTUR



Türkiye'deki yargı süreçlerinin, Türkiye'deki OHAL'le alakası yoktur. OHAL'le FETÖ terör örgütüne karşı hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Yargı evrensel kurallarla yürür. Bağımsız yargı bu konuda kararlarını veriyor. Biz AİHM'e de bağlıyız.

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"Kullandığınız terminolojiye karşı olduğumu bildiririm. Tehdit ifadesini kullandınız bu doğru değil. Bu konuyu sadece dün konuşmadık daha önce de konuştuk. Kongre'de çıkan bir yasa var. Onu bize izah ettiler. Diğer taraftan bir konu var ki hava savunma sistemine Türkiye olarak ihtiyacımız var. Bir yerden de karşılamamız lazım. Rusya bu konuda bize cazip teklifte bulundu. En son Paris'te bir ortak üretim anlaşması imzaladı. Bu konuda biz görüşmelerimizi Rusya'yla Kongre'den önce tamamladık."

TILLERSON: MENBİÇ'İ MÜTTEFİK KUVVETLERİMİZİN KONTROLÜNDE İSTİYORUZ



"Menbiç öncelikli konumuz, stratejik olarak önemli" diyen Tillerson bu kente ilişkin değerlendirmesini yaptı, "ABD, buranın bizim müttefik kuvvetlerimizin kontrolü altında olmasını istiyor. Başka herhangi bir gücün buraya tekrar girmesini istemiyoruz. Bu bizim tartışmalarımızın önemli noktalarından biri olacak" dedi.

TILLERSON: SURİYE'DE BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ ÖNEMLİ



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, "Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli ve stratejiktir. Türkiye ile Suriye'de birlikte çalışmamız önemli.Suriye'de gerilimin artmamasına çalıyoruz. SDG'ye sağladımız desteğin sınırlı olacağını aktardık" dedi.

TILLERSON: ÖNCELİKLE MENBİÇ KONUSUNU ELE ALACAĞIZ

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Suriye'de bölünme olmadan çözüme ulaşmak istiyoruz. Öncelikle Menbiç konusunu ele alacağız. Kuzey Suriye'nin tamamı üzerinde çalışmaya devam ediyoruz " şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın konuşmasından satırbaşları:



"Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bana ayırdığı uzun süre için teşekkür etmek istiyorum. ABD ve Türkiye arasındaki ilişki gerçekten derin bir ilişki. Türkiye ve ABD birçok yerde beraber çalıştı. Türkiye'nin terörizmle karşılaştığı sorunları aşabilmesi için çok önemli sorunları olduğunu biliyoruz. Türkiye üç kıtanın ortasında bulunan çok önemli bir ülke. Bağımsız ve birleşmiş bir Suriye'nin kurulması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Suriye halkı için Cenevre sürecinin bir sonuç getirmesini ümit ediyoruz."

"Türk halkı 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparak hepimize örnek oldu. Suriye'de gerilimin artmaması için çalışıyoruz. Her zaman Suriye Demokratik Güçlerine sağladığımız desteğin kısıtlı olacağını söyledik. Tabii ki Türk demokrasisini de desteklemeye devam edeceğiz."



"Türkiye'deki konsolosluklarımızdaki çalışanlarımızın tutukluluk durumuna yönelik endişelerimizi dile getirdik."

"Dün akşam yapmış olduğumuz görüşmelerde kritik öneme sahip konuların nasıl çözülebileceğine yönelik tekliflerimizi sunduk. Bunlar ortak basın deklarasyonumuzda da belirtilecek. Suriye'yle ilgili ABD'nin ve Türkiye'nin hedefleri arasında ayrım yok: Burayı DAEŞ'ten kurtarmak, mültecilerin geri dönemesini sağlamak, bağımsız ve demokratik Suriye'yi kurmak. Diğer terörist gruplara karşı da çalışmalarımızı sürdürdüğümüzde bir koordinasyon gerçekleştireceğiz ve o bölgelerde kim egemen olacak ona karar vereceğiz. Teröristleri temizledikten sonra buraları önceden oraları yaşayan insanlara geri vereceğiz. Menbiç önceliklerimizden biri olacak."



"Buradaki tartışmaların büyük bir bölümü kendimizi nerede bulduğumuz noktasında. Sayın Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi ilişkilerimiz bir kriz ortasında. Biz bu noktaya nasıl geldiğimizi de konuşabiliriz ama bunu yararlı bulmuyoruz. Yapılacak çalışmalarımız var, bu noktadan artık yalnız hareket etmeyeceğiz, Amerika bir şey Türkiye başka bir şey yapıyor olmayacak. DAEŞ'e karşı başarılı olacağız, başka terörist gruplara karşı birlikte çalışacağız. Yapılacak çok iş var. Halen Suriye içerisinde ciddi ve önemli bir konu var. Hedefimiz konusunda netleştik, anlaştık. Aşama aşama ilerleyeceğiz."

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"Rus askeri araçlarının alınması öncelikli olarak belirlediğimiz konulardan biri. Uzmanları bir araya getireceğiz. Bu koşulları değerlendireceğiz. Dünyanın her yerinde attığımız bir adım sadece Türkiye'ye yönelik değil. Bu bizim dostlarımızı ve müttefiklerimizi zarara uğratmak için aldığumuz bir karar değil bu Rusya'ya karşı bir karar. Ülkelere karşı endişelerimizi dile getiriyoruz, birçok ülke ilerlememe kararı alıyor. Her vaka kendi içerisinde özel. Burada tamamiyle kanuna uyacağız."

GÖRÜŞME ANKARA PALAS'TA YAPILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı saat 09.45 sularında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı.



Türk ve ABD bayrağ�nın önünde poz veren iki bakan daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Palas'ın tarihi hakkında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a bilgi verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara'da bulunması bir grup tarafından protesto ediliyor.

Bakan Çavuşoğlu, bu sırada mevkidaşına Ankara Palas'ın tarihine ilişkin bilgiler verdi.