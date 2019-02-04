banner255
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
17 0
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
12 0
 
GG prensi ile coştu
GG prensi ile coştu
88 0
Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu
Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu
20 0
71 0
Gifa Airway saldırganı yakalandı
Gifa Airway saldırganı yakalandı
71 0
Sıra dışı dört çeker
Sıra dışı dört çeker
24 0
banner82

Çatıdaki kar tatilcilerin üzerine düştü

banner27

Uludağ'da bir binanın çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü. Kar altından çıkarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çatıdaki kar tatilcilerin üzerine düştü
banner215

 

Bursa Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, birinci bölgedeki bir binanın çatısındaki kar kütlesi, 2 genç kızın üzerine düştü. 

Genç kızları kurtarmaya giden grubun üzerine de çatıdan kar düştü. 

Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.

Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Kar altından kurtarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.