Çatıdaki kar tatilcilerin üzerine düştü

Uludağ'da bir binanın çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü. Kar altından çıkarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bursa Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, birinci bölgedeki bir binanın çatısındaki kar kütlesi, 2 genç kızın üzerine düştü.

Genç kızları kurtarmaya giden grubun üzerine de çatıdan kar düştü.

Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.

Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Kar altından kurtarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.