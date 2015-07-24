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Çanakkalede 4.4 ve 4.8lik deprem

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Çanakkalenin  Eceabat ilçesinde sabah karşı Richter Ölçeğine göre, 4.8, 4.4 ile 3.3 büyüklüğünde  3 deprem meydana geldi.  Saat 05.39daki  4.8 büyüklüğünde...

Çanakkalede 4.4 ve 4.8lik deprem
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Çanakkalenin  Eceabat ilçesinde sabah karşı Richter Ölçeğine göre, 4.8, 4.4 ile 3.3 büyüklüğünde  3 deprem meydana geldi.  Saat 05.39daki  4.8 büyüklüğünde depremde  vatandaşlar panik halinde kendilerini sokağa attı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 04.26da merkez üssü Eceabat İlçesine bağlı  Kocadere Köyü olan, richter ölçeğine göre  4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.6  kilometre derinliğinde kaydedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

 

İlk depremin ardından saat 05.25te  yine merkez üssü  Kocadere Köyü olan  3.3 büyüklüğünde  bir deprem daha kaydedildi. Deprem  yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

4.8 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ

3,3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.39da, 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremler Çanakkale kent merkezinde de yoğun bir şekilde hissedildi. Depremler nedeniyle korku ve panikle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar kork dolu gözlerle balkonlarda depremin şokunu atlatmaya çalıştı. 4.8 şiddetindeki depremin ardından ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

 

 

 





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