Çanakkale Ayvacık 5,0'la sallandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında AFAD'ın bildirdiğine göre 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Marmara ve Ege bölgesinde hissedildi

Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine uzaklığı 2.53 kilometredir."

Deprem, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.

AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak, “Bütün bölgedeki ekiplerle irtibattayız. Olumsuz ihbarla karşılaşmadık. Bu sevindirici bir gelişme” dedi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgilere göre, saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5.10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra, çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi.



Konuyla ilgili konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Bütün bölgedeki ekiplerle irtibattayız. Olumsuz ihbarla karşılaşmadık. Bu sevindirici bir gelişme. Köy köy irtibatı sürdürüyoruz. Her iki bölgeden de Marmara ve Ege’den hissedildiği bilgisine sahibiz. Şu ana kadar yıkım söz konusu değil” ifadelerini kullandı.



AFAD Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz, ise konuya ilişkin olarak, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz" dedi.

AYVACIK AHMETÇE KÖYÜ MUHTARI: KULLANILMAYAN 10 EV YIKILDI

Ayvacık Ahmetçe Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Kuş, meydana gelen depremin ardınan kullanılmayan 10 evin yıkıldığını aktardı.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan, depreme ilişkin "Yaklaşık 45 saniye sürdü, merkezde bir yıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

AFAD MÜDÜRÜ: HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLAMADIK

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.



Yılmaz, saat 21.23'te yaşanan ve merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.



AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi:



"Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANI: İNCELEMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ



Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.



Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde;



Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır.