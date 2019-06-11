Büyük buluşma 16 Haziran’da

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tüm tv kanallarına açık ortak yayını 16 Haziran’da gerçekleştirilecek

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programı için, AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bir araya geldi.

İki tarafın da imzaladığı protokole göre; tarihi yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Programın moderatörlüğünü ise gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak.

Görüşmede, yayın formatında uzlaşı sağlanamayan noktalar ele alındı. İki isim, kameralar karşısına geçerek yayına ilişkin açıklama yaptı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya (47), Hürriyet, Sabah ve Star gazetelerinde muhabirlik yaptıktan sonra Akşam gazetesinde Ankara temsilcisi ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 6 yıldır Fox TV'de Çalar Saat adlı sabah programını hazırlayıp sunuyor.

TARTIŞMA PAZAR GECESİ

-Tarih: 16 Haziran 2019 (Pazar)

-Saat: 21.00

-Moderatör: İsmail Küçükkaya

-Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

-Kanal: Bütün kanallar yayınlayabilecek