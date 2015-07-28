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Bursa'da gözaltındaki 8 kişi adliyede

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Bursa'da, terör örgütü PKK ve gençlik yapılanması YDG/H üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'da gözaltındaki 8 kişi adliyede
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfanın Suruç ilçesindeki terör saldırısı sonrası Bursada düzenlenen gösterilerde polise taş atıp yol kapatan, eylemcileri kışkırtan ve yaşı küçük çocukları protestolara katılmaya teşvik eden şüphelilerle ilgili çalışma yaptı.

Merkez Yıldırım ilçesinde Asayiş ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, PKK ve YDG H üyesi olduğu iddia edilen 16 kişi yakalandı. Şüpheliler daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerden 8i, sağlık muayenelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan diğer 8 kişi ise dün adliyeye sevk edilmişti.

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