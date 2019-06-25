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Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi

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Bursa'da, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakaladı.

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Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi
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Bursa'da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti.

Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil'i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı.

Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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