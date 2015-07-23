Bülent Arınçtan Suruç ta neden HDP'liler yoktu

Arınç, bugün Ceylanpınarda şehit edilen polislere başsağlığı dileyerek şunları kaydetti; Kıdemsiz 2 polis arkadaşımızın, birisi 1 yıllık birisi 5 yıllık, evlerinde uyuyorlarken arkadan ateş edilmek suretiyle şehit edildiklerini...

Arınç, bugün Ceylanpınarda şehit edilen polislere başsağlığı dileyerek şunları kaydetti; Kıdemsiz 2 polis arkadaşımızın, birisi 1 yıllık birisi 5 yıllık, evlerinde uyuyorlarken arkadan ateş edilmek suretiyle şehit edildiklerini biliyoruz. Hem Suruçta hayatını kaybedenlere, hem de Adıyamanda şehit edilen uzman askerimize hem de bugün evlerinde alçakça şehit edilen askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum.



Polislerimizle ilgili olarak, PKK bağlantısı olduğu bilinen bir oluşum tarafından, bunun bir misilleme olduğu ve katledilmesi olayını üslendiğini biliyorsunuz. Bu oluşumun gerçekten bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Ama neresinden bakarsak bakalım, bir terör örgütünün

işlediği terör suçudur. Bunu yapanlar mutlaka karşılığını göreceklerdir.



DEAŞIN BULUNDUĞU YERLERE GÖRE EN ACİL YERDEN BAŞLANACAK SINIR GÜVENLİK SİSTEMİ TAKVİYE EDİLECEK



Arınç, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında sınırdaki gelişmelerin değerlendirilidiğini söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanı Hulisi Akarın da toplantıya katıldığına dikkat çeken Arınç, Milli Savunma Bakanlığının sınırdaki terörist geçişlerini engellemek için alınacak tedbirlere ilişkin sunum yaptığını dile getirdi. Bülent Arınç şunları söyledi; Bugünkü toplantıda Milli Savunma Bakanımız ve Kara Kuvvletleri Komutanımız ve ilgili üst düzey komutanlarımızın katıldığı bir sunum yaptı. Bu sunumun ismini Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi olarak kısaltabilirim, önemli bir projeksiyonla anlatıldı. Asıl önemli olan DEAŞ tehdinine karşı teröristlerin geçiş noktalarını engellemek ve bunun için fiziki engellerin alınmasıdır. Sınırda fiziki güvenlik sistemi kurulacaktır. Bununla İçişleri Bakanlığımız kriz bölgelerinde ilave olarak hangi tedbirlerin alınacağına, Suruçta yaşananlar, polislerimizin şehit edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.



TERÖRİSTLERİN GEÇİŞ NOKTALARI ENGELLENECEK



Kara Kuvvetleri Komutanımız Hulisi Akar ve Milli Savunma Bakanımız ile üst düzey askerlerimizin verdikleri bilgilerle, sınır güvenliğimizde risk sıralaması kaçakçılar, sığınmacılar ve teröristlere yöneliktir. Sadece teröristlerin geçişini engelleyecek, insani yardım amaçlı geçişleri kolaylaştırabilecek, yabancı savaşçıların engelleyecek bir çalışma gereklidir. DEAŞı bir tehdit olarak gördüğümüze göre, özellikle onların bulunduğu yerlere göre en acil yerden başlanarak sınır güvenlik sistemimiz takviye edilecektir. Teröristlerin geçiş noktalarının engellenmesi amacıyla ek tedbirler alınacaktır.



KOALİSYON AÇIKLAMASI



Başbakan Yardımcısı Arınç koalisyon çalışmalarına da değindi. Arınç; Bundan sonra CHP ile yapılan görüşmenin bundan sonraki aşaması şudur; biz birkaç arkadaşı daha ilave ederek her iki heyete, Sayın Koç ile tekrar bir toplantı yapacağız. Bu toplantı önümüzdeki pazartesiden itibaren olacak. Ama CHP, Ne zaman, şu gün, şu saatte, şu arkadaşlarla toplanalım derse, biz burada kabul durumundayız. Bu görüşmeler devam edecek. ifadelerini kullandı.



BELEDİYE İKİNCİ ARAMAYA İZİN VERMEDİ



Bülent Arınç, Suruçta saldırı öncesine ilişkin yeni bilgiler de paylaştı. Polisin ikinci bir arama yapmasına belediye yetkilerinin burası güvenlidir diyerek izin vermediklerini söyledi. Arınç, polis neredeydi diyenleri eleştirerek; Otobüslerle gelmiştir bu insanlar, masumane bir amaçla geldiklerini biliyoruz. Yani Kobaniyle dayanışma içinde olacaklar, bu şiddet içermeyen bir gösteridir, bizim de kabulümüzdür. Sadece otobüslerden indikleri zaman polis arama yapmak istemiştir, kendilerinin de müsadesiyle arama yapılmıştır. Sadece birkaç tanesi polis merkezine davet edilmiş, kimlik tespitinin ardından onlar da serbest bırakılmıştır. Sonra Suruç Belediyesinin Amara Kültür Merkezine girmişledir. Orası korunaklı bir yerdir, duvarları vardır. Polis Aradan zaman geçti, tekrar arama yapalım dediğinde belediye görevlileri kesinlikle izin vermemişlerdir. Burası bizim bölgemizdir, güvenlidir demişlerdir. Sonra da o grubun arasında giren birisi, sırtını ağaca da yaslamak suretiyle hem kendi hayatına hemde 32 canımızın hayatını kaybetmesine yol açan eylemi yapmıştır. İlk aramada olmayan bu kişi, bu belediyenin bahçesine nasıl girmiş, bu açıklamayı yapan insanların arasında nasıl sızmış, bu patlayıcıyı nasıl patlatmıştır? Amara Kültür Merkezinde güvenlik kameralarının 10 aydır kullanılamadığı yönünde. Güvenlik kameralarının 10 aydır çalışmadığı yerde belediye arama yapılmasına izin vermiyor.



HDPLİLER NEDEN ORADA YOKTU?



Ölenlerin arasında ne belediyeden bir yetkili var, ne de HDP il ve ilçe yönetileri var. Bunların o topluluk içine özel olarak sokulmadığı, uzakta bırakıldıkları da ayrı bir istihbarat konusu. Şimdi bütün bu soruların cevaplarını bulacağız. Halbuki bütün kayıtlar gösteriyor ki Suruçta hergün en az 3 tane gösteri yapılıyor. Ve hepsini yapanlarda HDPnin yöneticileri. Acaba bu grubun içine neden gelmediler, neden katılmadılar? Neden orada yoklardı? diye konuştu.