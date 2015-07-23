Politika Haberleri  Bülent Arınç: HDP alanda neden yoktu haberi Başbakan Yardımcısı Arınç: Belediye görevlileri, Kültür Merkezinin bahçesinde arama yapmak isteyen polise izin vermemiştir. İlk aramada bulunmayan kişi o alana...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere açıklama yaptı. Konuşmasına, “Suruçta katledilen hem de Adıyaman ve Ceylanpınarda şehit edilen görevlilerimize Allahtan rahmet diliyorum diyerek başlayan Arınçın açıklamaları şöyle:

İKİNCİ ARAMAYA İZİN VERMEDİLER Bu şiddet içermeyen bir gösteri. Silah ve şiddet yoksa herkes istediğini söyleyebilir. Otobüsten indiklerinden sonra polis arama yapmış. iki kişi karakola davet edilmiş. Amara Kültür Merkezinde polis tekrar arama yapalım dediğinde belediye görevlileri izin vermemiş, ‘Polisi istemiyoruz demişler.

10 AYDIR KAMERALAR ÇALIŞMIYOR İlk aramada bulunmayan kişi Amara Kültür Merkezine nasıl girmiş, nasıl sızmış ve nasıl patlatmış? Suruç Belediyesine ait güvenlik kameraları olduğu söyleniyor ama 2 kameranın10 aydır çalışmadığı tespit edildi.

HDPLİLER NEDEN ORADA YOKTU

Polis yoktu diyenlere bir şey daha sormak istiyorum. HDPlilerden ve belediye yetkilerinden birisi yoktu aralarında. Tüm bu soruların yanıtlarını bulacağız. Hükümeti hedef alan ve kan üzerinden terör örgütü propagandası yapanlar dikkatli olmalı. Türkiye DAEŞe müdahilmiş algısı yapılıyor. Kayıtlar gösteriyor ki Suruçta her gün 3 gösteri ve açıklamalar yapılıyor. Açıklama yapanlar da HDP yöneticileri. Neden orada yoklardı?

ÖZEL OLARAK UZAK DURDULAR Allah korusun, ölenlerin içerisinde ne belediye yöneticilerinden ne HDP il ve ilçe yöneticilerinden bir kişi var. Bunların o topluluk içine özel olarak sokulmadığı, uzakta kaldıkları ayrıca bir istihbarat konusu. Bütün bunların cevabını bulacağız. Herkes dikkatli olmalı.

APOCU FEDAİ TİMİ ÜSTLENDİ Ceylanpınarda polislerin şehit edilmesini PKK ile bağlantılı Apocu Fedai Timi üstlendi. Bunun misilleme olduğu anlaşıldı. Apocu fedai timinin, gerçekten PKK bağlantısı olup olmadığı, yoksa bireysel mi, propagandaya yönelik mi böyle bir duyuruda bulundukları konusu araştırılıyor. Dökülen kan, polislerimizin aziz kanı. Bunu yapanlar karşılığını görecek.

ULUSAL YASIN KARŞILIĞI VERİLDİ CHP, ulusal yas ilanı için bir kanun teklifi vermiş. Hükümet, gereken her şeyin yapılmasıyla yas ilan edilmenin karşılığının verildiğini düşünüyoruz.

MECLİSİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI Biz TBMMnin toplanmasında bir fayda görmüyoruz. Partiler arasında bir tartışma yaşanır ve mecrasından sapar. .

ÖRGÜTLER SİLAHTAN ARINDIRILMALI Çözüm Süreci demek, tüm terör örgütlerinin eylemine devam etmesi demek değildir. Silahtan arındırılmaları gerekir. ‘Her istediğimizi yapacağız ama Çözüm Süreci de devam etsin diyorlarsa artık böyle bir şey yok. Hükümet kiminle kurulursa kurulsun, Çözüm Süreci rasyonel bir şekilde ele alınmalı.

HDP SÖZÜNDE DURMAMIŞTIR Nevruzda okunan mektup ve son gelişen olaylar karşısında Demirtaşa bunları hatırlatıyorum. Çözüm Sürecinin devam etmesi, HDPnin örgütle iş birliğini kestiğine dair beyanda bulunması ile mümkün. İlk gösterge de ortak deklarasyonla olabilir. Bu mutakabat kapsamında HDP sözünde durmamıştır.

YENİDEN BİR SEÇİM İKİNCİ AŞAMADA

Koalisyon çalışmamız konusunda arkadaşlarımız ve başbakanımız bilgi verdi. Bu çalışmalar olumlu karşılanmıştır. Yeniden bir seçim ikinci bir aşamada. Birinci aşamadaki düşüncemiz çok iyi ve çok şeffaf olarak hükümeti kurmaktır.

DAEŞ TEHDİDİNE KARŞI SURİYE SINIRINA FİZİKİ GÜVENLİK SİSTEMİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Arınç, Bakanlar Kurulunda Suriye sınırında entegre bir sınır güvenlik sisteminin masaya yatırıldığını belirterek, “Burada asıl önemli olan IŞİD tehdidine karşı fiziki önlemlerin alınması ve geçişlerin önlenmesi için tedbir alınması. IŞİD tehdidine karşı sınırda fiziki güvenlik sistemi kurulacaktır. Teröristlerin giriş çıkışları engellenecek, insani amaçlı geçişler devam edecektir. Kritik olan bölgeler tespit edilmiştir. Bir entegre sınır güvenlik sistemi kurulacaktır” dedi.

Duvar örerek değil

910 kilometrelik sınırın kritik bölgelerinin tespit edildiğinin altını çizen Arınç, “Bu duvarlar örmek şeklinde değil, özellikle kaçakçı ve terörist geçişleri önleyecek bir sistem, entegre olarak düşünüldü. İçinde Aselsan ve başka kurumların da olduğu bir çalışma ile mükemmel bir çalışma yapılmış” diye konuştu.

Alçakça bir kampanya

“Hem IŞİDe karşı hem de diğer olaylara karşı tavrımız en başından beri belli” diyen Bülent Arınç, “Türkiyede bir algı operasyonu var. Son yaşadığımız olaylardan sonra yanlış algıların, Türkiyede oluştuğunun farkındayız. Propoganda amaçlı etkili bir kampanya yürütülüyor. Son derece alçakça bir kampanyadır. Türkiye için IŞİD lanetli bir terör örgütüdür. Terörün her türüyle olduğu gibi IŞİDle mücadeleye de kararlıyız” şeklinde konuştu.

İki yıl önce listeye alındı

Hükümet Sözcüsü Arınç, “DAEŞin terör örgütü olduğu, isminin zikredildiği, 2 yıl önce Bakanlar Kurulu kararımızda alınmıştı. Son 6 ayda DAEŞ ile bağlantılı 615 kişi gözaltına alındı. 102si tutuklandı. Hükümetimiz en başından bu yana DAEŞe karşı büyük operasyonlar içindedir. Hem emniyetimiz hem istihbaratımız gerekli çalışmaları yapmaktadır” bilgisini de paylaştı.