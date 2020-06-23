Bu kez İzmir'i vurdu

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış Gaziemir ilçesini felç etti. Çok sayıda evi su basarken, araçlar da sular altında kaldı.

İzmir'de kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan pek çok evi su basarken, araçlar sular altında kaldı. Aktepe Mahallesi'nde bulunan bir derenin taşması sonucu bölge halkı suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı. Bölgedeki suyun hala tahliye edilmediği de gelen bilgiler arasında. İZMİR HAVA DURUMU İzmir bugün akşam saatlerine kadar sağanak yağış altında kalacak. Akşam 06.00'dan sonra yağışların durması bekleniyor. Yarın İzmir, parçalı bulutlu bir hava yaşayacak.