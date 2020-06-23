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Bu kez İzmir'i vurdu

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İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış Gaziemir ilçesini felç etti. Çok sayıda evi su basarken, araçlar da sular altında kaldı.

Bu kez İzmir'i vurdu

 

 

İzmir'de kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı.

İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 2

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan pek çok evi su basarken, araçlar sular altında kaldı.

İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 1

Aktepe Mahallesi'nde bulunan bir derenin taşması sonucu bölge halkı suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı.

İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 4

Bölgedeki suyun hala tahliye edilmediği de gelen bilgiler arasında.

İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 5

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir bugün akşam saatlerine kadar sağanak yağış altında kalacak. Akşam 06.00'dan sonra yağışların durması bekleniyor.

Yarın İzmir, parçalı bulutlu bir hava yaşayacak. 

 

İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 6

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