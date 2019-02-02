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Borsa liginde ocak ayı şampiyonu Galatasaray

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Borsa İstanbul`da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 20,16 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa liginde ocak ayı şampiyonu Galatasaray
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AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi ocak ayında yüzde  9,41 değer kazandı.

Ocak ayında Spor Toto Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Trabzonspor  Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği haricindeki spor şirketleri  yatırımcılarına kazandırdı.

4 büyüklerin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla  borçlarının yapılandırılacağına dair açıklamalar sonrasında Galatasaray,  Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  hisseleri söz konusu dönemde borsada yükseldi. Ocak ayında  hisseleri yüzde 20,16  artış kaydeden Galatasaray, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Ligde zirve için mücadele eden Galatasaray, bu başarılı performansını  borsaya da yansıttı.

Galatasaray'ı yüzde 12,86 ile Fenerbahçe ve yüzde 2,47 ile Beşiktaş  izledi. Söz konusu dönemde yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi Trabzonspor  oldu. Trabzonspor'un hisseleri ocak ayında yatırımcısına yüzde 18,83 kaybettirdi.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİ GALATASARAY'IN

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine  Galatasaray sahip. Galatasaray ocak ayını 804 milyon 600 bin lira piyasa  değeriyle tamamladı.

Galatasaray'ı 773 milyon 33 bin 800 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe,  398 milyon 400 bin lirapiyasa değeriyle Beşiktaş ve 125 milyon lira piyasa  değeriyle Trabzonspor izledi.

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