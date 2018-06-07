Bor tesisi kuruluyor

Enerji Bakanı Albayrak, Türkiye'de yüksek teknoloji bor karbür tesisinin kurulacağını açıkladı. Tesis, Türkiye-Çin ortaklığıyla kurulacak.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni bor stratejisini açıkladı. Bakan Albayrak, "Yüksek teknoloji bor karbür tesisini kuruyoruz" dedi. Enerji Bakanı bu tesisle çıkarılan bor madeninin Türkiye'ye daha fazla getiri sağlayacağını belirtti.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları; Çin'li Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kuruyoruz.

Bor karbür en hızlı pazar payı büyüyen ürün. 200 dolar ham maddeden işlenerek 400 bin dolara kadar değerlenebilir. Bor karbür teknolojisiyle bor madeninin değeri ürüne dönüştüğünde iki bin kata kadar artacak.

Bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek dayanılıklılığıyla savunma sanayimiz çok farklı bir lige çıkacak. Biz bor nitrür teknolojisine de bugün başlattığımız adımla ulaşacağız.

Dünyadaki en kaliteli bor rezervlerinden yüzde 73'ünden fazlasına Türkiye sahip. Üretimde dünyada lider konumdayız. Eti Maden 2017'de 2.2 ton satış gerçekleştirerek küresel pazarda yüzde 50'i geçerek tarihi bir adım atmıştır.