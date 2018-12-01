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Bodrum’da zarar büyük

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Bodrum’da meydana gel sel nedeniyle 100 konut, 50 iş yeri ve 60 araç hasar gördü

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Bodrum’da zarar büyük
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanağın yol açtığı selin ardından ilçede başlatılan temizlik çalışması devam ediyor. Sağanağın en çok etkili olduğu ilçe merkezinde selden zarar gören vatandaşlar, iş yerlerini ve evlerini temizlemeye çalışıyor. İlk belirlemelere göre, 100 konut, 50 iş yeri ve 60 araç hasar gördü. Sel sularının çekilmesinin ardından Geç Roma Dönemi'ne ait lahit ortaya çıktı.

Bodrum'da dün yaşanan sel felaketinde sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri yağmur sularına teslim oldu. Ekipler 24 saat boyunca hasar tespit çalışmaları yaptı. İlk belirlemelere göre, 100 konut, 50 iş yeri ve 60 araç hasar gördü. Perşembe günü saat 14.00’te başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan şiddetli yağış, en çok Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez’de hissedildi. Bir gün öncesinde yarımada genelinde meteorolojinin uyarısını duyurarak dere yataklarında ve mazgallarda çalışma yapan ekipler, yağış ile birlikte de sahadaki çalışmasını sürdürdü. Bodrum Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kısa sürede metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağmur düştü.

Yağış nedeniyle konutlarda, araçlarda ve yollarda hasar meydana geldi. Bodrum Belediyesi sahada 521 personeli ile 95 araç ile görev yaptı.

Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı.

Öte yandan, Bodrum esnafının ise dükkanlarının önlerine kum torbaları koyarak sel faciasından kurtulmak için önlem aldıkları görüldü.

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