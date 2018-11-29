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Bodrum'u sel vurdu

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Bodrum’da, denizde hortumla başlayan şiddetli yağmur, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı. Park halindeki araçlar denize sürüklenerek kullanılamaz hale geldi

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Bodrum'u sel vurdu
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Bodrum’da denizde oluşan hortumun ardından başlayan şiddetli yağmur, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Park halindeki araçlar denize sürüklenerek kullanılmaz hale geldi.

Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki bölgede, dün saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Bodrum'a doğru ilerleyen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Ardından gök gürültülü yağmur başladı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gümbet Kavşağı istikametindeki çok sayıda araç su altında kaldı. Otomobillerinden çıkan vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent ve Konacık Mahallesi'ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı. İlçedeki birçok ev ve iş yerini de su bastı. Ayrıca ilçedeki bazı okullarda öğrenciler mahsur kaldı. Bodrum merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da sel suları nedeniyle kapandı. İlçede sağanak yağış nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarla ev ve işyerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.


Bodrum’da denizde oluşan hortum korkuttu

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