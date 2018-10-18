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Bodrum'u domuzlar bastı

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Türkiye'nin turizm cennetlerinden Bodrum'u aç kalan domuz sürüsü bastı..

Bodrum'u domuzlar bastı
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İlçe merkezine giren domuz sürüsü yiyecek aradı... Vatandaşlar korktuğu için evlerine gidemedi ve evlerinden çıkamadı...

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü, ilçe merkezine indi.

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

Konacık Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde görülen 20'ye yakın yaban domuzu, gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda, park ve bahçelerde yiyecek aradı.

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

Yeşil alanlarda otlayan ve toplu hareket eden domuzlar, vatandaşları tedirgin etti.

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

Domuzlardan korktuğu için evlerine gidemeyenler, itfaiye ve zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

Domuzlar, bir süre sonra arazide gözden kayboldu. Domuzların şehre indiği anlar görüntülendi.

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

Bodrum'un Konacık Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde görülen 20'ye yakın yaban domuzu, gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda, park ve bahçelerde yiyecek aradı.

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

Yeşil alanlarda otlayan ve toplu hareket eden domuzlar, vatandaşları tedirgin etti.

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

 

 

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

 

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

 

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

 

Bodrum'u domuzlar bastı! İşte korkutan o anlar

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