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Bodrum kilitlendi

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170 bin nüfuslu Bodrum’a tatil nedeniyle gelen araç sayısı 150 bini aştı

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Bodrum kilitlendi
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Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

170 bin nüfuslu ilçeye tatil nedeniyle gelen araç sayısı 150 bini aştı.

Bayramın üçüncü gününde çoğunlukla yakın iller İzmir, Aydın, Denizli'den araçlarıyla gelen tatilciler, kent girişinde yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler, araç kuyruğu nedeniyle ilçeye girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Milas-Bodrum kara yolu, Torba Mahallesi girişi ve Yokuşbaşı mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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