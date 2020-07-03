Bodrum'da domuz timi kurulsun

Bodrum halkı, sürüler halinde şehir merkezine inen yaban domuzlarına karşı 'domuz timi' kurulsun çağrısında bulunuyor. Yerleşim yerlerine kadar inen domuzlar bölge halkını tedirgin ediyor

Bodrum'un Marmaris ilçesinde domuz sürüsü paniği yaşanıyor.

Aç kalan domuz sürüleri dün saat 21.00 sıralarında, Siteler Mahallesi Durmazlar Caddesi'ne kadar indi. Şehir merkezindeki yaklaşık 20 yaban domuzu bir grup tatilci tarafından görüntülendi.

Görüntülenen bir diğer domuz sürüsü, saat 22.00 sularında oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde görüldü. Plajda oynayan çocuklar, yaban domuzlarından korkup, restoranda oturan ebeveynlerin yanlarına kaçtı. Çevredekiler, şezlonglar arasında yiyecek arayan domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bu sırada toplanan meraklı kalabalık ve motosiklet ışıklarından rahatsız olan yaban domuzları, uzaklaşıp, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

KORKUYORUZ, ÖNLEM ALINMALI'



Turist rehberi Dilek Yıldırım (33), 1.5 yıldır Marmaris'te yaşadığını belirtip, "Yaban domuzlarına birkaç defa denk geldim. Yavruları ile birlikte sürü ile dolaşıyorlar. Yavruları ile çok sevimliler ama yanlarına gidince ürkütücüler. Bu yaşananları doğanın dengesi olduğunu ve bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Doğada yiyecek bulamadıkları için şehir merkezimize iniyorlar. Hayvanları çok sevmeme rağmen korkuyorum bir an önce önlemler alınmalı" dedi.