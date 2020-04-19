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Bodrum açıklarındaki ada, 125 milyon liraya satışa çıkarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıçiftlik mahallesi açığında bulunan Orak Adası, 125 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı. Corona virüsü salgını nedeniyle ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendini ve ailesini adada karantina altına almasının ardından Türkiye'de de satılık adalara olan ilginin arttığı öğrenildi.

Bodrum açıklarındaki ada, 125 milyon liraya satışa çıkarıldı

Bodrum’a 22 mil mesafede bulunan Orak Adası, ‘Bodrum’un En Güzel (Mavi Bayraklı) Koyunda Satılık Ada’ başlığıyla internet üzerinden satılığa çıkarıldı.

Üzerinde 500 metrekare kullanımlı ultra lüks bir villa,150 metrekare kullanımlı bir müştemilat bulunan adanın özel kullanıma ya da turistik tesise uygun olduğu ifade edildi.

125 milyon liralık fiyat biçilen adanın imara uygun olmadığı ancak satın alan kişinin ruhsat başvurusu yaparak villayı ve bulunduğu araziyi otel olarak işletebileceği bilgisi verildi.

ADALARA İLGİ ARTMIŞTI

Corona virüsü salgını nedeniyle ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun kendini ve ailesini adada karantina altına almasının ardından Türkiye’de de satılık adalara olan ilginin arttığı öğrenildi. 

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