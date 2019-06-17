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Bodrum açıklarında kaçak teknesi battı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki 31 kişi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. 34 metre derinlikte bulunan teknede dalgıçların yaptığı çalışmada 8 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Bodrum açıklarında kaçak teknesi battı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 31 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Dalgıçların çalışmasında 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

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