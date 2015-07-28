BM'den Türkiye'ye taziye mesajı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, terör saldırılarında hayatını kaybedenler dolayısıyla Türkiye hükümeti ve halkına taziyelerini sundu.

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BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Ban, son dönemde Türkiyede terör saldırıları yüzünden çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle Türkiye hükümeti ve halkına en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.



ENDİŞELİYİZ!



Ban, daha önce yaptığı açıklamada ise Türkiye ile PKK unsurları arasında artan gerginlik nedeniyle endişeli olduğunu ifade ederek, soruna barışçıl çözüm bulunması için bir an önce yapıcı diyaloğa dönülmesini umduğunu belirtmiş ve tüm ilgili taraflara, geçmişin çok fazla acı ve kedere neden olan günlerine dönülmesinden kaçınmaları çağrısı yapmıştı.