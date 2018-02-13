Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tarihten, anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan gelen haklarınının sonuna kadar takipçisidir ve takipçisi olacaktır. Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur." diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimlerin dikkatlerinden kaçmadığını belirterek, “Yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanıyla, Zeytin Dalı operasyonuyla çok yakında Münbiç'te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rum tarafının Kıbrıs açıklarındaki tek yanlı faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasına fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanıyla, Zeytin Dalı operasyonuyla çok yakında Münbiç'te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız." dedi.

"Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren yabancı şirketlere, Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bu işin, öyle gözlerden uzak kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektirmekle, hiçbir geçerliliği olmayan anlaşmalarla, bölgeye sondaj gemileri getirmekle olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu nasıl NATO üyeliğidir, bu nasıl NATO'da beraber ortaklıktır. Eğer biz NATO'da berabersek, NATO'nun kendi yürüyen maddeleri, hükümleri ne ise Türkiye buna ne kadar uyması gerekiyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir, bunun da böyle bilinmesi lazım. Şunun da bilinmesini istiyorum Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak NATO eşittir ABD değildir. NATO'da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir." dedi.