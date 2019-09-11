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Bitlis'te büyük kaza

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Bitlis'in Hizan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Ölenlerin 6'sının çocuk olduğu belirlendi.

Bitlis'te büyük kaza
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Bitlis'in Hizan ilçesinde Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. 

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı" açıklaması yaptı.

Öğrencileri ve ailelerini taşıyan servis minibüsünde ölenlerin altısının çocuk olduğu belirtildi. 

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. ​Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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