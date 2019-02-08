Bir yıldız daha kaydı

2013 senesinde kangren olan bacağını kaybeden usta oyuncu Yalçın Menteş, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Menteş, son olarak akciğer kanserine yakalanmış ve kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz hafta zatürre hastalığına da yakalanan Menteş, yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti. Yalçın Menteş 90’lı yıllarda oynadığı Tatlı Kaçıklar dizisi ile ününü artıran Yalçın Menteş 2013’te yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oldukça zor günler geçirmişti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve kangren hastalığı nedeniyle sağ bacağı kesilen Yalçın Menteş, geçtiğimiz hafta yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Menteş’in ölüm haberi sabaha karşı 05.30 sularından medya organlarıyla paylaşıldı.

YALÇIN MENTEŞ’TEN KÖTÜ HABER GELDİ

Akay, Yalçın Menteş'in vefat ettiğini açıkladı. Cenaze töreni için askerde olan oğlunun beklendiğini duyuran Onur Akay, “12 gündür yoğun bakımda tedavisi süren ünlü oyuncu Yalçın Menteş’i, dün akşam saat 20:40’da kaybettik. Cenazesi, askerlik görevini yapmakta olan oğlu Atilla Menteş’in gelmesinden sonra son yolculuğuna uğurlanacak. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

YALÇIN MENTEŞ’İN DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ



Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş ile ilgili doktoru açıklama yaptı. Uzman Dr Kardiyolog Ferit Tanju Ulufer yaptığı açıklamada “Yapılan bütün müdahalelere rağmen 20.40’ta kardiyojenik şokla maalesef kaybettik” dedi. Ulufer hastanedeki odasında basın mensuplarına yaptığı açıklama şunları söyledi; Akciğer kanseri üzerine ilave olmuş zatürre nedeniyle yoğun bakımımıza getirilmişti. Solunum güçlüğü mevcuttu. Geldiği günlerde kalp ve dolaşım sistemi normal şartlardaydı. Ancak son günlerde ortam daha değişti. Birkaç kere solunum aygıtından ayırt etmek, kendi solunumuna ortam sağlama için müdahale edilse de bu mümkün olamadı. Tekrar cihazla solunum gerçekleşti. Dün tansiyonda düşme başladı. Ritim bozuklukları başladı. Bunların tedavisini yaptık ancak akşama doğru tansiyon 8’lere düşmeye başladı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen 20.40’ta kardiyojenik şokla maalesef kaybettik”