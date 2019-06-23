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Binali Yıldırım, İmamoğlu'nu tebrik etti

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Seçim sonuçlarına ilişkin yasağın kalkmasının ardından konuşan Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Yıldırım, İmamoğlu'na çalışmalarında yardımcı olmaya gayret edeceklerini de söyledi

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Binali Yıldırım, İmamoğlu'nu tebrik etti
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İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili yasağın kalkmasının ardından AK Parti adayı Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi. 

Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Yasak kalktı, seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürüyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Demokrasinin kusursuz işlediği ortaya kondu. Elde edilen sonuçlar kesin olarak sonradan açıklanacaktır. Sonuçların İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum.

Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni diyorum. Çalışmalarıyla her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz, bunun bilinmesini istiyorum. İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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