Beytüşşebapta askere ateş açıldı; 1 uzman çavuş yaralı

Beytüşşebap İlçesine bağlı Ayvalık Köyünde trafik kontrolü yapan jandarma ekibi, saat 23.00 sıralarında yoldan geçen bir aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Duracakmış gibi yapan araç içerisinde bulunan kimliği belirsiz kişiler,...

Beytüşşebap İlçesine bağlı Ayvalık Köyünde trafik kontrolü yapan jandarma ekibi, saat 23.00 sıralarında yoldan geçen bir aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Duracakmış gibi yapan araç içerisinde bulunan kimliği belirsiz kişiler, jandarma trafik ekibine uzun namlulu silahlarla ateş etti.



Açılan ilk ateş sonucu bir uzman çavuş yaralanırken, jandarma trafik ekiplerinin de karşı ateş açması üzerine saldırganlar, araçla geldikleri yöne doğru kaçarak kayıplara karıştı.



Yaralı uzman çavuş, Ayvalık Jandarma Karakoluna götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan uzman çavuş, helikopterle Şırnak Asker Hastanesine sevk edildi.



Kaçan saldırganların yakalanması amacıyla da çalışma başlatıldı.





Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP,(Şırnak),(DHA)

