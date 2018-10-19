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Beylikdüzü'de toprak altında kalan işçi kurtarıldı

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Beylikdüzü'de toprak altında kalan işçi kurtarıldı
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İstanbul Beylikdüzü'de bir sitedeki kanal açma çalışması sırasında toprağın altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda kurtarıldı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir sitenin yağmur suyu kanalını açmak için yapılan çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada, işçilerden Mustafa Demirkol, beline kadar toprağa saplandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprağı kazarak işçiyi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Sedyeye konulan Mustafa Demirkol, ambulansla hastaneye götürüldü. Demirkol’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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