Beşir Atalay: Tüm seçenekler masada

Ak Parti MYK toplantısı sona erdi. Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda hükümet kurma sürecinde CHP ile yapılan görüşmelerin değerlendirildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Atalay, AK Partinin MHP ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki bir soruya Biz bütün partilerle görüşeceğimizi söyledik. Biz buna sadığız. Başbakanımız CHP ile görüşmeden sonra MHP ile de görüşeceğiniz açıklamıştı. Görüşüp görüşmeme her genel Başkanın kendi taktiridir. Bahçelinin değerlendirmesini yanlış bir ifade olarak görüyorum. diye konuştu.

Atalay, bugün yapılacak görüşmeye ilişkin tüm seçenekler masada değerlendirmesinde bulundu.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen 5 saat 40 dakikalık toplantı sonrası parti sözcüsü Beşir Atalay, açıklamalarda bulundu. Hükümet kurma sürecine değinen Atalay özetle şunları söyledi:

Türk seçeneklerin analizi yapıldı, kamuoyu araştırmaları incelendi. Yarın tekrar bir araya gelecekler ve sona doğru giden bir toplantı yapacaklar. Yarın ki görüşmenin en geniş çerçevede olmasını istiyoruz. Ak Parti olarak seçim akşamından itibaren nasıl bir tutum sergilediğimizi herkes biliyor. Biz sorumlu yapıcı bir politika izledik. Bu güne kadar izlediğimiz çizgide de devam ediyoruz. Bütün partilerle görüşeceğiz dedik ve görüşmelerde yapıldı. Bu görüşmelerin ne kadar faydalı olduğunu herkes biliyoruz.

Türkiyedeki siyasi partiler arası diyaloglar kolay kurulmuyor. Özellikle genel başkan seviyesinde bir araya gelişlerin az olduğunu bir siyaset kültürümüz var. Kurulan diyalog kamuoyuna da rahatlık getirdi. CHP ile görüşmeler ülkemiz için kazanımdır.

Genel Başkanımız yarın olumlu sonuç için gayret gösterecek. Bütün partilere kapımız açık bu politikamızı sürdüreceğiz.

45 GÜNLÜK SÜRE TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanımız süreci yürütmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı koalisyonu engelliyor suçlamasını yanlış buluyoruz.

AK PARTİ MHPNİN KAPISINI ÇALACAK MI?

Biz bütün partilerle görüşeceğimizi söyledik. Biz buna sadığız. Başbakanımız CHP ile görüşmeden sonra MHP ile de görüşeceğiniz açıklamıştı. Görüşüp görüşmeme her genel Başkanın kendi taktiridir. Bahçelinin değerlendirmesini yanlış bir ifade olarak görüyorum.