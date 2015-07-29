Politika Haberleri  Beşir Atalay: Görüşmeler verimli geçiyor haberi AK Parti ile CHPli heyetler arasındaki koalisyon görüşmelerinin ikincisi dün yapıldı. Başbakan Yardımcısı Atalay, CHP ile görüşmeler şu anda gayet verimli gidiyor....

NEŞE SARIDOĞAN

Koalisyon hükümeti kurma çalışmaları kapsamında AK Parti ve CHPnin oluşturduğu heyetler dün ikinci kez masaya oturdu. Saat 13.00de başlayan görüşmeler 7 saat sürdü. Görüşmeye AK Partiyi temsilen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Turizm Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile milletvekilleri Taha Özhan ve Osman Can katıldı. CHPli heyette ise genel başkan yardımcıları Haluk Koç, Faik Öztrak, Selin Sayek Böke ile İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve genel başkan danışmanı Rasim Bölücek yer aldı. CHP heyete hukukçu vekillerden genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan, AK Partili heyete ise Ankara Milletvekili Mücahit Arslan dahil edildi. Müzakere başlıklarının görüşmelerine başlayan heyetler dünkü toplantıda, yeni anayasa, demokratikleşme gibi hukuksal konuları ele aldı. Toplantı sonrası Ömer Çelik, “Önümüzdeki süreç gün aşırı toplanacağız. Bizim açımızdan verimli toplantı oldu. son toplantıyı Pazartesi yapacağız” dedi. Haluk Koç da “Perşembe günü yine aynı saatte kaldığımız yerden görüşmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

İNSANİ, MEDENİ BİR DİYALOG VAR

AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay, düzenlediği basın toplantısında koalisyon görüşmeleri hakkında bilgiler verdi. CHP ile devam eden görüşmelerinin verimli geçtiğini belirten Atalay “Ortak hükümet kurma konusundaki çalışmalar devam ediyor. CHP ile partimizin heyetleri artık daha ana başlıklar ve alt başlıklar çerçevesinde görüşmelerini sürdürüyorlar. Tespit edilen başlıklar üzerinde görüşülüyor” dedi. Hükümet kurma konusunda yapıcı tavırlarının devam ettiğini vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:“Bizim bu yapıcı tavrımız şu anda da devam ediyor. Ortak hükümet kurulması çalışmalarında sonuna kadar şartları değerlendirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız bu samimiyetle görüşmeleri sürdürüyor. CHP ile görüşmeler şu anda gayet verimli gidiyor. Sağlıklı bir diyalog var. İnsani, medeni bir diyalog var. Heyetlerimiz bir arada çok verimli çalışmalar yapıyorlar. Heyetimiz partimizi de bilgilendiriyor.”