Beşiktaşta 1 polis silahla, Şişlide 2 polis bıçakla yaralandı

İlk olay Şişli Abide-i Hürriyet Caddesinde saat 03.45te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine caddeye gelen polis ekipleri kavga eden iki tarafı ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptan biri elindeki bıçakla bir polisi sırtından,...

İlk olay Şişli Abide-i Hürriyet Caddesinde saat 03.45te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine caddeye gelen polis ekipleri kavga eden iki tarafı ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptan biri elindeki bıçakla bir polisi sırtından, bir polisi de sol kol ve bacağından yaraladı. Eli bıçaklı kişi bölgeye sevk edilen takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı polisler ise ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Her iki polisin de durumunun iyi olduğu belirtildi.

POLİSLERE ATEŞ AÇTI



İkinci olay aynı saatlerde Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Ortaköyde bir bardan çıktıkları öğrenilen iki grup cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan biri çevreye rast gele ateş açtı. Bu sırada caddede seyir halinde olan Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olaya müdahale etmek istedi. Aynı kişi bu sefer de namluyu polislerin üzerine doğrultu ve peş peşe ateşledi.

Olay sonrası da otomobiline binip kayıplara karıştı. Açılan ateş sonrası kalçasından yaralanan polis memuru, meslektaşları tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA



