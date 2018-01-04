Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile belediye meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil, görevden uzaklaştırdı.

Hazinedar'ın mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki eylemlerinden dolayı hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:



"Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır."

Açıklamada, belediye meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi'nin görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmaların dikkate alındığı belirtilildi.



Belediye Meclisi üyesi Çetin Kırışgil'in ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurularak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

"TEFTİŞ EDİLME REKORU KIRDIK"

Öte yandan Hazinedar, görevden uzaklaştırıldığının açıklanmasından kısa bir süre önce Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Hazinedar açıklamasında şunları söylemişti:

“Belediyemizde son iki yıldır 180’i aşan ön inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmıştır. Türkiye’de hiçbir belediye bu kadar teftiş edilmemiştir. Türkiye rekoru ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak, bir rekoru da teftiş edilmekle kırdık. Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınması ile hedefe konulan isim oldum. Buna uygun olarak belediyeye mülkiye müfettişleri geldi. Şu anda 16 müfettiş ve teftiş görevlisi bir ayı aşkın süredir belediyeyi denetliyor. Son döneme kadar yapılan bütün teftişlerden anlımızın akıyla çıktık. Bugüne kadar hiçbir şey bulamadılar. Şu an bulmakla görevlendirilmiş kişiler inceleme yapıyor. Bizim abdestimizden şüphemiz yok.