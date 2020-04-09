Benzin ve motorine indirim

Türkiye'de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruş, motorinde 9 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde, benzine 12, motorine 9 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından, İstanbul’da litresi bugün yaklaşık 5,27 TL seviyelerinde olan benzin fiyatı, 5,15 TL’ye gerileyecek. Bugün 5,52 TL olan motorinin litresi de 5,43 TL olacak.

Benzin Ankara’da 5,37’den 5,25’e, İzmir’de 5,38 TL’den 5,26 TL’ye gerileyecek. Motorin Ankara’da 5,59 TL’den 5,50 TL’ye, İzmir’de 5,60 TL’den 5,51 TL’ye düşecek.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.