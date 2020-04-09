banner411
banner69
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
508 0
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
575 0
 
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
1.7B 0
26 0
Ticaret Odası’ndan virüsle mücadeleye büyük katkı
Ticaret Odası’ndan virüsle mücadeleye büyük katkı
38 0
Akıncı’dan, Johnson’a geçmiş olsun mesajı
Akıncı’dan, Johnson’a geçmiş olsun mesajı
36 0
Girne’deki işadamlarından dayanışma örneği
Girne’deki işadamlarından dayanışma örneği
81 0
banner374

Benzin ve motorine indirim

banner27

Türkiye'de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruş, motorinde 9 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde, benzine 12, motorine 9 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından, İstanbul’da litresi bugün yaklaşık 5,27 TL seviyelerinde olan benzin fiyatı, 5,15 TL’ye gerileyecek. Bugün 5,52 TL olan motorinin litresi de 5,43 TL olacak.

Benzin Ankara’da 5,37’den 5,25’e, İzmir’de 5,38 TL’den 5,26 TL’ye gerileyecek. Motorin Ankara’da 5,59 TL’den 5,50 TL’ye, İzmir’de 5,60 TL’den 5,51 TL’ye düşecek.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.