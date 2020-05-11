Bedava bilet verseler uçağa biner misiniz?

İnsanların kafasını karıştıran bu soruyu Havacılık Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç’e sorduk.

“Çok titiz, tuzu kuru, obsesif yüzde 20’lik kesim imtina eder. Kalanı, seferler bugün açılsa uçağa koşarak biner. Corona virüsü salgını nedeniyle yolcu sayısı çok azalmaz” dedi.

Tüm resmi açıklamalar uçak yolculuğunun Mayıs sonunda yeniden başlayacağına işaret ediyor ama, kafalarda soru işaretleri var. Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsüyle mücadelede bir numaraya koyduğu sosyal mesafe tedbiri yok mu sayılacak?

Havacılık endüstrisi uzmanları, “Uçakta sosyal mesafeyi korumak için iki yolcu arasında bir koltuk boş bırakmak gibi ciddi kısıtlamalar uygulanırsa, yolcu sayısı düşer, havayolu şirketleri ayakta kalamaz” diyor.

TOBB Sivil Havacılık Meclis Başkanı ve Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, “Tüm dünyada koltuk aralıklarının boş bırakılması önerisi somut fayda sağlamayacağı ve bilet fiyatlarını seyahat edilemez boyutta artıracağı için gündemden çıkartıldı” diyerek durumu netleştirdi.

Kaynak: Sözcü Gazetesi