Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde çifte patlama

Esenler Caddesindeki Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 22.50de birinci 20 dakika sonra ise ikinci bir patlama sesi duyuldu. Art arda meydana gelen, mahallede korku ve paniğe sebep olan patlamada Suriyeli bir çocuk bacağından...

Esenler Caddesindeki Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 22.50de birinci 20 dakika sonra ise ikinci bir patlama sesi duyuldu. Art arda meydana gelen, mahallede korku ve paniğe sebep olan patlamada Suriyeli bir çocuk bacağından yaralandı. Polis tarafından Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırılan 12 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye emniyet şeridi çekerek delil çalışması yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaklaşık 50 metre yakınındaki patlamanın sebebinin zaman ayarlı ses bombası olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından cadde, yaya ve araç trafiğine tekrar açıldı. AA