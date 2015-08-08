banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde çifte patlama

banner27

Esenler Caddesindeki Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 22.50de birinci 20 dakika sonra ise ikinci bir patlama sesi duyuldu. Art arda meydana gelen, mahallede korku ve paniğe sebep olan patlamada Suriyeli bir çocuk bacağından...

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde çifte patlama
banner137

Esenler Caddesindeki Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 22.50de birinci 20 dakika sonra ise ikinci bir patlama sesi duyuldu.

Art arda meydana gelen, mahallede korku ve paniğe sebep olan patlamada Suriyeli bir çocuk bacağından yaralandı.

Polis tarafından Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırılan 12 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye emniyet şeridi çekerek delil çalışması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaklaşık 50 metre yakınındaki patlamanın sebebinin zaman ayarlı ses bombası olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cadde, yaya ve araç trafiğine tekrar açıldı. 

AA

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.