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Bayrampaşa'da akıl almaz kaza

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İstanbul Bayrampaşa'da kontrolden çıkan lüks otomobil, önce bariyerlere, ardından trafik levhasına çarptı. Kazada alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı. Otomobilin hız göstergesinin 120 km'de takılı kalması dikkat çekti.

Bayrampaşa'da akıl almaz kaza
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İstanbul'da Bayrampaşa TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan Fatih E. yönetimindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu saat 08.00 sıralarında bariyerlere çarptı.

Hızını alamayan otomobil daha sonra Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi yol ayrımında bulunan trafik levhasına saplanarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı Fatih E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza yapan otomobilin hız göstergesinin 120 km'de takılı kaldığı dikkat çekerken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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