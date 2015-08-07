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Baykalın cüzdanı ve telefonu çalındı

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Güncel Haberleri  Baykalın cüzdanı ve telefonu çalındı haberi Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykalın aracından cep telefonu ve cüzdanı çalındı. AA Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal...

Baykalın cüzdanı ve telefonu çalındı
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Güncel Haberleri 
Baykalın cüzdanı ve telefonu çalındı haberi
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykalın aracından cep telefonu ve cüzdanı çalındı.
AA

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal cep telefonu ve cüzdanını çaldırdı.

Eşi Olcay Baykal ile Konyaaltı Beach Park'a giden Deniz Baykal, otomobilini otoparka park ederek yüzmek için sahile gitti. Bir süre sonra otomobiline geri dönen ve cüzdanı ile telefonunu bıraktığı yerde bulamayan Baykal, durumu polise bildirdi.

Baykal'ın aracında polis tarafından yapılan incelemede, aracın sağ ön kapı camının esnetildiği ve bu yöntemle kapı kilidinin açıldığı tespit edildi.

Öte yandan, Baykal'ın Konyaaltı Caddesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin sağ ön kapı camının kenarında bükülme olduğu görüldü. 

 

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