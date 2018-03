Baykal: Koalisyon görüşmeleri tiyatrodan ibaret. Kasımda seçim var

Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Korkuteli ilçe teşkilatını ziyaret etti. Korkuteline eski milletvekilleri Osman Kaptan, Tuncay Ercenk, İl Başkan Yardımcısı Şefik Dirken, İl Yöneticileri Ayşe Eraydın, Gülseli Akın, Yüksel...

Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Korkuteli ilçe teşkilatını ziyaret etti. Korkuteline eski milletvekilleri Osman Kaptan, Tuncay Ercenk, İl Başkan Yardımcısı Şefik Dirken, İl Yöneticileri Ayşe Eraydın, Gülseli Akın, Yüksel Özdoğan, Tehvide Öztürk ve Aydın Özer ile birlikte gelen Baykal, parti binasında gündemi değerlendirdi.



Suruçta yaşanan olaylarla başladı. Bu terör saldırısının neden önlenemediğini ifade eden Baykal, Diğer ülkelerdeki Müslümanların kendi aralarındaki çatışmalardan kaynaklanan acı olaylar dolayısıyla çok üzülüyoruz. Bu üzüntülerimizi her fırsatta dile getirip, kendi ülkemizde olmadığı için şükür ediyorduk. Yurtdışında tanık olduğumuz acı olayların her an bizi de içine alabileceğini, bu olayların Türkiyemizde de yaşanabileceğini bize çok acı bir şekilde gösterdiler. Bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Hatırlarsınız çok uzun bir süredir Türkiyede izlenen yanlış politikaları eleştiriyor, bu politikaların Türkiyeyi de Ortadoğululaştırabilir. Bu savaşa taraf olmayın yoksa bizi de bu savaşın içine çekebilirler diyorduk dedi.



CHPNİN SURİYE POLİTİKASINDAKİ HAKLILIĞINI ACI DA OLSA GÖRDÜK



Dünyanın başka bir ülkesinde böyle bir saldırı sonrasında hemen meclisin toplanacağını ifade eden Baykal, Başka bir ülkede böyle bir olay yaşansa derhal meclis toplanır, hükümet istifa eder, yeni bir politika izlenirdi. Ancak burası Türkiye, normal olmayan normalmiş gibi gösteriliyor ama acı da olsa CHPnin Suriye politikasındaki tutumunun ne kadar haklı olduğunu gördük şeklinde konuştu.



7 HAZİRANDAN SONRA ÜLKEYE RAHATLAMA GELDİ



Türkiyede 13 yıllık dönemde en olumlu gelişmenin 7 Haziranda yaşandığını da ifade eden Baykal, 7 Haziran seçimlerinde halk hükümete sizi beğenmeyenlerle uzlaşın talimatını verdi. 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkede bir siyasi rahatlama oldu. Siyasete memnuniyet geldi. Siyasi kutulaşma yaşanmamaya başladı diye konuştu.



CUMHURBAŞKANINA GERİ ÇEKİLİN DEDİM



Seçimden hemen Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu görüşmeyi tüm detayları ile anlatan Baykal, Bu görüşmeyi düşüncelerimi anlatmak için yaptım. Cumhurbaşkanına artık geri çekilmeniz lazım dedim. Millet yanlış yaptı demeyin gereğini yapın dedim. Ben bu görüşmeyi yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı basın açıklaması yaptı ve açıklamasında benim söylediklerimi söyledi. Egolarımızdan sıyrılalım dedi. Bu çok önemli bir öz eleştiridir dedi. Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra basında çıkan haberlerin tümünün yalan olduğunu ifade etti.



MHP SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ



Meclis Başkanlığı seçimleri ile ilgili durumu da anlatan Baykal, Meclis Başkanı olarak Genel Başkanımız benim aday olmamı istedi. MHP de biz de AK Parti seçilmesin diye ne gerekiyorsa yaparız dedi. Zaten seçim sürecinde de MHP sürekli AK Partiye karşı bir tutum gösteriyordu. Ama bu söylediklerini yerine getirmediler. Grup Başkan Vekilleri bile bana destek vereceklerini Levent Gök aracılığı ile söyledi. Ama Bahçeli normal olanı yapmadı. Eğer kendilerine saygı duysalardı AK Partinin karşısındaki adaya oy verirlerdi diye konuştu.



BENİ İSTEMİYORLARSA SÖYLERLERDİ



MHPnin neden böyle bir tutum sergilediğini de çok iyi bildiğini söyleyen Baykal, Bahçeli kendisi söylüyor ana muhalefet olacağım diye. Yani CHPyi etkisizleştirerek, CHPnin yerine geçmeyi istiyor. Bunu da açıktan belli ediyor. Başka bir açıklama olamaz. Eğer MHP beni istemiyor ise, gelirdi seçimden önce söylerdi bende bunu anlayışla karşılardım. Çünkü meclis başkanlığı seçimlerinde tarihi bir fırsat kaçtı dedi.



KASIMDA SEÇİM VAR



Kasım ayında erken seçim var diyen CHPnin eski genel Başkanı Deniz Baykal, AK Parti hükümet kurmak istemiyor. MHP zaten tutumunu belli etti. Yani koalisyon görüşmeleri artık tiyatrodan ibarettir. Kasımda seçim var. Bu seçimde en önemlisi muhalefetin kendi içerisinden hançerlenmesi oldu dedi.



