Politika Haberleri  Baykal ile Kılıçdaroğlu görüşmelerden umutsuz haberi AK Parti ve CHP arasında koalisyon görüşmeleri henüz sürerken CHPden erken seçim sesleri yükselmeye başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu erken seçim güçlü...

Star - Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğanın hükümeti kurmakla görevlendirdiği AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu siyasi partilerle ilk tur koalisyon görüşmeleri yaparken, CHP kanadından yapılan açıklamalar CHPnin hükümet kurulacağı inancını taşımadığını ortaya koydu.

Bu tür açıklamaların AK Parti ile CHP arasındaki koalisyon görüşmelerine sekte vurduğu yorumları da yapılıyor. CHP Genel lideri Kılıçdaroğlu dün bir gazeteye verdiği röportajında bir yandan 4 yıllık bir hükümete işaret ederken diğer yandan seçimin güçlü bir olasılık olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu: Güçlü olasılık

“Nasıl bir hükümet olmalı?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Yüksek profilli 4 yıllık hükümet. Ağır sorunların çözümü belli bir süreyi ve kararlılığı gerektiriyor. Sayın Davutoğluna da ifade ettim. Koalisyonu kuracak partilerin samimi olması ve birbirlerine güvenmesi gerekiyor” yanıtını verdi. “Erken seçimi ne kadar olası görüyorsunuz?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Erken seçim hala güçlü olasılık” dedi.

Baykal: Tiyatrodan ibaret

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, AK Partinin hükümet kurmak istemediğini iddia ederek, “Koalisyon görüşmeleri tiyatrodan ibaret. Kasımda seçim var” dedi. Antalyada çeşitli temaslarda bulunan Deniz Baykal Türkiyede 13 yıllık dönemde en olumlu gelişmenin 7 Haziranda yaşandığını ileri sürerek, “7 Haziran seçimlerinde halk hükümete ‘sizi beğenmeyenlerle uzlaşın talimatı verdi. 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkede bir siyasi rahatlama oldu. Siyasete memnuniyet geldi. Siyasi kutuplaşma yaşanmamaya başladı” diye konuştu.

CHP HEYETİ DEĞİŞMEDİ

AK Parti ile koalisyon müzakerelerini sürdüren CHP, görüşme heyetinde, ilk tur görüşmelerde yer alan isimlerin bulunacağını açıkladı. Başbakanın CHPyi ziyareti sırasında CHP kabul heyetinde genel başkan yardımcıları Faik Öztrak, Haluk Koç, Selin Sayek Böke ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi yer almıştı. CHPden yapılan yazılı açıklamada, Ömer Çelik ve Haluk Koç arasında yapılan toplantıda, görüşmelerin başlaması için nerede ve ne zaman toplanılacağı konusunun, hükümeti kurmakla görevlendirilen tarafça belirleneceğinin ifade edildiğine işaret edildi. Heyette ilerlemeye göre değişiklik yapılabiliceği de kaydedildi.