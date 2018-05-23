Bayburt'ta arı kovanı yüklü TIR devrildi

Bayburt'ta arı kovanı yüklü TIR’ın devrildiği yolda panik yaşandı.

Samsun'dan Erzurum'a arı kovanı taşıyan Selim Kalender idaresindeki TIR, Gümüşhane-Bayburt karayolu Nişantaşı köyü mevkisinde refüje devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Kalender, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kovanlardan çevreye dağılan arılar nedeniyle polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine yaklaşmakta zorlandı.

Yaralı sürücüyü devrilen araçtan çıkarmak için çalışma yapan itfaiye görevlilerinden biri ile trafik polisi ve olay yerinde çalışma yapan arıcılardan birini çok sayıda arı soktu.

Bu kişiler sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan karayoluna duba koyarak trafik akışını kontrol altına aldı.

Tek şeritten kontrollü ulaşıma açılan yolda ekipler, sürücüleri arılardan zarar görmemeleri için araç camlarını kapatmaları konusunda uyardı.

Kazayı duyan bölgedeki arıcılar, özel kıyafetleriyle arı kovanlarını toplama çalışmasına katıldı.