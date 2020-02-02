Batman’da yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı

Batman merkeze bağlı Çayüstü Köyü'nde yaklaşık yüz yıldır 'Abuzer Gaffari Türbesi' olarak bilinen ve köylülerin gelip adak adadığı yapıda gerçekleştirilen kazılarda kalıntı bulunmadı. Şaşkın köylüler duruma inanmak istemiyor

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde bulunan Serkevir Vadisi'nde sahabe olduğu bilinen Abuzer Gaffari'nin türbesinin Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağından dolayı köy sakinlerce taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. Aynı zamanda il kültür envanteri olan türbenin taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Türbenin taşınması için 2 gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmaması şaşkınlık yarattı.

Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, köylülerin bu duruma inanmak istemediğini söyledi: "Batman'ın hemen hemen tüm köylerinden baharın başlangıcıyla birlikte ziyaret için köylüler türbeye gelip, yüzlerce kurban keserlerdi. O şenlikler görülmeye değerdi. Köylüler, Dicle kıyısındaki bu ziyaretin etrafını kutsal görürlerdi. Herkes hoşgörü içinde ibadetini yapar, ayrılırdı. Def eşliğinde şenlikler yapılırdı. Köylüler bir süre önce bana müracaat edip, türbenin daha yüksek yere çıkmasını istedi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne türbenin taşınması için başvuruda bulunduk. Başvurumuzun kabul edilmesinin ardından jandarma gözetiminde 7 kişilik arkeologların da içinde bulunduğu bir ekip, türbede kazı çalışması başlattı. 2 gün süren kazılarda, mezarlık alanda hiçbir bulguya rastlanılmayınca biz de adeta donup kaldık. Köylüler bu duruma inanmak istemiyor. Mezarın yeri başka yerdedir diye neredeyse bu kazı çalışmalarını devam ettirmek isteyenler oldu."