Batman İli için ilginç bir imza kampanyası başlatıldı

Çizgi roman dünyasının en eski karakterlerinden ve DC evreninin en ünlü karakterlerinden bir tanesi olan Batman, bu kez Türkiyede'de bir imza kampanyasına konu oldu.

Change.org üzerinden yürütülen kampanyada internet kullanıcıları Batman ilinin, Batman’in yarasa logosu şeklinde il sınırlarının değişmesi konu alınıyor. Şu ana kadar yaklaşık 9.000 kişinin imzaladığı kampanya beklenmedik bir şekilde viral olursa, yetkili kurumların karşısına gideceği kesin. Ancak sınırların değişmesi gibi durum muhtemelen gerçekleşmez. Tabii olur da kampanya başarıya ulaşırsa Türkiye’nin müthiş bir reklam değeri kazanacağını tahmin edebiliriz.

Son olarak Ben Affleck’in hayat verdiği Batman karakteri, ondan önce Christian Bale tarafından canlandırılmıştı. Ünlü oyuncular sayesinde devamlı güncel olan karaktere karşın, kullanıcılar internet üzerinden kısa bir araştırma sonucunda Batman ilini de bulabiliyordu. Çeşitli yabancı mizah sitelerine konu olan Batman ilinin belediye yetkilileri ise geçtiğimiz dönemlerde isim benzerliğinden dolayı DC’ye dava açmaya hazırlanıyordu.

Kampanya kaç imzaya ulaşacak ve sonucu ne olacak merak içerisinde bekliyoruz. Kampanyaya destek olmak isterseniz kampanyaya bu linkten ulaşabilirsiniz.