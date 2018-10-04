Batman'da hain saldırı: 7 asker şehit

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



Saldırıda 7 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu. İki askerin tedavisi sürüyor.



Bölgede teröristlerin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.

UZUN SÜRE ÖNCE TUZAKLANMIŞ



Öte yandan saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör cihaz tarafından algılanmadığı öğrenildi.

3 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 3'ü, doktorların tüm çabasına karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehitlerden 1'nin astsubay, 6'sının ise uzman çavuş olduğu bildirildi.

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim’in Antalya’daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim’in, 9 Eylül’de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim’in cenazesinin, yarın memleketi Isparta’da toprağa verileceği öğrenildi.

ACI HABERİ ALAN BABA FENALAŞTI

Şehit olan askerlerden 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un acı haberi, İzmir Bergama ilçesinin kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine ulaştı.

Acı haberi alan şehit astsubayın babası Yücel Ulus fenalaştı. Baba Ulus'a hazır bekletilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahalede bulundu. 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekar olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus'un da astsubay olduğu ve İzmir'de görev yaptığı belirtildi. Şehidin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu'nun eşinin yakını olduğu öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu olduğu öğrenildi. Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun acı haberi memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Öte yandan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı: "Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”

SAĞLIK EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLDİ

Batman'daki patlamada Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök de şehit düştü. Acı haber şehidin Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan baba evine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Neşet Gök'ün evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Turan Gök'ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök'ün ev hanımı olduğu öğrenilirken, 19 yaşında Burak isminde ve 7 yaşında Batuhan isminde iki erkek kardeşinin olduğu belirtildi.

Şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök'ün ağabeyinin gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edildi. Öte yandan aile için evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.

BU TARAFA GELECEKTİ, NASİP OLMADI

Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan anne ve babası acı haberi hastane dönüşü aldı.

İl merkezine diş tedavisi için giden anne Fatma ile baba Niyazi Aydın, kendilerini evlerinde bulamayan yetkililerin telefonla ulaşıp hemen dönmelerini istemeleri üzerine TOKİ konutlarındaki evlerinin yolunu tuttu. Belediye Başkanı Fatih Üçok ile diğer yöneticilerinden oğullarının şehadet haberini alan anne ve babanın acısını yetkililer ve yakınları paylaşmaya çalıştı. Oğlunu ziyaret etmek için Batman'a gitmeyi planlayan babaya fenalaşması üzerine evin önünde bekletilen ambulansta müdahale edildi. İki yıl önce Dilek Aydın ile evlenen 4 yıllık Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın kardeşi Sefa’nın da Ankara’da astsubay okulunda eğitim gördüğü öğrenildi. Melek adlı bir kardeşi daha olan şehit Aydın’ın çocukluk arkadaşı Mehmet Erdem, "Doğu görevi bitmişti. Tayini çıkıyordu. Bu tarafa gelecekti. Tercih yapacaktı. Nasip olmadı” diye konuştu.

Askerler ve komşuları şehidin baba ocağının bulunduğu binaya dev Türk bayrağı astı.

BİGADİÇ KAYMAKAMI TESELLİ ETTİ

Şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer'in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsal mahallesine ulaştı. Şehidin annesi Arife ve Babası Tezcan şehadet haberi sonrası büyük acı yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay'ı ise Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun da taziyelerini sunduğu ailenin evinin önünde 112 ekipleri hazır bekledi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, şehidin izin için Bademli'ye geldiği ve pazartesi günü tekrar görevine başladığı öğrenildi.

BAŞKENT'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Uzman Çavuş Özgürcan İnce'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan babası Ömer İnce ile annesi Sündüz'e askeri yetkililer acı haberi verdi. Şehidin evine acı haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. 26 yaşındaki şehidin bir kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin yarın Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.

'MİSLİYLE CEVAP VERİLECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devletimiz, teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir" ifadesini kullandı. Oktay, Batman'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, Twitter'dan paylaşımda bulundu. Terör saldırısında şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Devletimiz teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir. Milletimizin başı sağolsun." değerlendirmesinde bulundu.

YILDIRIM: TERÖRÜN 'T'Sİ KALMAYACAK

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Ne yaparsa yapısınlar, hangi alçaklığa başvurursa vursunlar şunu cümle alem bilmelidir ki bu topraklarda terörün 'T'si kalmayacak. Devletimizin bu kararlılığı vardır." Dedi.

'BUNUN HESABINI VERECEKLER'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Batman'da 7 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bu millet bu terör saldırılarını bertaraf edecek, ipleri başkaları elinde olan terör sürülerini bertaraf edecektir" dedi. Kurtulmuş, Van'da Batman'daki hain terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"En son askerlerimiz yola döşenen EYP’nin patlatılması sonucu hain bir şekilde katledildiler. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bu millet bu terör saldırılarını bertaraf edecek, ipleri başkaları elinde olan terör sürülerini bertaraf edecektir. Ortadoğu’da yaşanan kıyameti görüyoruz. Terörün niçin kullanıldığını görüyoruz. Bunları vekalet savaşlarının araçları olarak kullanıyorlar. Terör örgütlerini maşa olarak kullanarak büyük zarar veriyorlar. Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz. Hepsini lanetliyoruz, bu bir insanlık suçudur. Bu insanların güvenliğe huzura ihtiyacı var. Biz de devlet olarak bunu gerçekleştirmek için seferber oluyoruz. Vatandaşlın huzurunu, güvenini engellemek için her türlü saldırıyı yapıyorlar. Bunun hesabını verecekler, bu bölge saldırılardan kurtarılacaktır. Eninde sonunda terör diz çökecek."