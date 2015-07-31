Başbakandan önemli açıklamalar

Bazıları tüm bu yaşananların arka planını biliyormuş gibi hükümetimizi suçluyorlar. Bu saldırılar hepimiz yapılan saldırılardır. 9 temmuzda cumhurbaşkanımızım beni görevlendirdikten sonra 11 temmuzda KCK ateşkesi bitirdiğini ilan...

Bazıları tüm bu yaşananların arka planını biliyormuş gibi hükümetimizi suçluyorlar. Bu saldırılar hepimiz yapılan saldırılardır. 9 temmuzda cumhurbaşkanımızım beni görevlendirdikten sonra 11 temmuzda KCK ateşkesi bitirdiğini ilan etti.

15 temmuzda HDP işle görüştüğümüz saatlerde KCK devrimci halk savaşını başlattığını ilan etti.

19 Temmuzda HDP Eş başkanı sırtlarını PKKya dayadığını açıkladı. Ramazan bayramından bir gün sonra DAEŞ terör saldırısını başladı. Suruçta 32 vatandaşımızı katlettiler.

20 temmuz.. Suruçta 32 vatandaşımız katledildi. O gün 1 erimiz PKK tarafından şehit edildi.

DAEŞ dinimizin dünyadaki algısına en büyük darbeyi vuran bu terörist örgüt harekete geçtiği gün PKK da halk savaşını başlattığını ilan eder şekilde Adıyamanda harekete geçti.

DHKP-C cenaze bahanesiyle eli silahlı gösteri yapmaya kalkıştı. Bu örgütlerin hepsinin hedefi Türkiye idi¦

GÜVERCİNLİĞE SOYUNANLAR...

22 Temmuzda Bakanlar Kurulu toplantısında bunları değerlendirdik bun defa Ceylanpınarda 2 polisimizi gece uyurken şehit edildi.

Operasyonlar 22 temmuzu 23 temmuza bağlayan gece oldu. KCK 11 temmuzda çatışmasızlığı bitirdiğini ilan etti.

Şimdi barış güvercinliğine soyunanlar bunları görmek zorundadır. Böyle bir saldırı karşısında harekete geçmeseydik emin olunuz bugünlerde Türkiye tam bir kaosa sürüklenmiş olurdu.

Hesap açıktı PKK DEAŞ saldırılarının bahane ederek aynı Kobani olaylarında olduğu gibi bir kalkışmaya girişecekti.

3 ayaklı bir saldırıyla karşı karşıyayız. PKK, DEAŞ ve DHKP-C¦ Bunların 3 hedefi vardı demokrasimiz kamun düzenimiz ve uluslararası itibarımız. Bunlara karşım eş zamanlı operasyon başlattık Ben buna Huzur ve demokrasi operasyonu diyorum.

Güvenlik güçlerimizi şu talimatı verdi madem Türkiyeye savaş açıldı savaş açanlara en etkili tahribatı vereceksiniz¦

BÖYLE BİR ÇATIŞMASIZLIĞI KABUL ETMEYİZ

Operasyonun ilk günü DEAŞ hedefleri vuruldu. Bundan sonra sınırımızda askerimize kurşun sıkılmasının bedeli o kurşunu sıkanların tümünün tasfiyesiyle sonuçlanacaktır.

Şimdi çözüm sürecinden bahsedenlere çözüm sürecini istismar edenlere söylüyoruz çözüm süreci konusunda bizim irademiz halen sabit. Ancak çözüm süreci istismar edilerek polisimiz askerimiz şehit edilecekse biz böyle bir çatışmasızlığı kabul etmeyiz.

Silahlı gruplar Türkiyeyi ter edene kadar ve DEAŞ terörü tehdit olmaktan çıkana kadar bu operasyonlar devam edecektir.

HDP genel Başkanına soruyorum, sizler bu milletin oylarıyla TBMMye geldiniz. Silahlı mücadeleyi savunarak bir görev üstlenmediniz. Gayrı meşru silahlı bir mücadeleyi nasıl savunursunuz. Hangi Avrupa ülkesinde bir parlamenter sırtımızı terör örgütüne dayadık cüretini gösterebilir.