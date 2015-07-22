Başbakan Davutoğlu yaralıları ziyaret etti

Şehit cenazesi için önce Adıyaman'a geçen Başbakan Ahmet Davutoğlu törenin ardından Şanlıurfa'ya geçti.

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Başbakan Ahmet Davutoğlu Adıyamanda güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman onbaşı Müsellim Ünalın cenaze töreni için önce Adıyamana ardından ise 32 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın meydana geldiği Şanlıurfaya gitti.

Şanlıurfada bulunan Başbakan Davutoğlu, Suruçta dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavi gördüğü Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine geldi.



Hastane önünde yetkililer tarafından karşılanan Davutoğlu, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü bölüme geçti.







Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Başbakan Davutoğlunun yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

BAŞBAKANIM BURAYA DA GELİN



Davutoğlu, 40 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrılırken, aynı hastanede bulunan bir çocuğun, Başbakanım buraya da gelin şeklinde seslenmesi üzerine, yeniden binaya girerek çocuğun yanına gittiği ifade edildi.



Başbakan Davutoğluna ziyaretinde eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.



Başbakan Davutoğlu, hastane ziyaretinin ardından, Şanlıurfa Valiliğine geçti.

Kaynak : Haber7