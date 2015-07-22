banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Başbakan Davutoğlu yaralıları ziyaret etti

banner27

Şehit cenazesi için önce Adıyaman'a geçen Başbakan Ahmet Davutoğlu törenin ardından Şanlıurfa'ya geçti.

Başbakan Davutoğlu yaralıları ziyaret etti
banner137
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(dfp-haber-ici); });

Başbakan Ahmet Davutoğlu Adıyamanda güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman onbaşı Müsellim Ünalın cenaze töreni için önce Adıyamana ardından ise 32 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın meydana geldiği Şanlıurfaya gitti.

Şanlıurfada bulunan Başbakan Davutoğlu, Suruçta dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavi gördüğü Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine geldi.

Hastane önünde yetkililer tarafından karşılanan Davutoğlu, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü bölüme geçti.



Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Başbakan Davutoğlunun yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

BAŞBAKANIM BURAYA DA GELİN

Davutoğlu, 40 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrılırken, aynı hastanede bulunan bir çocuğun, Başbakanım buraya da gelin şeklinde seslenmesi üzerine, yeniden binaya girerek çocuğun yanına gittiği ifade edildi.

Başbakan Davutoğluna ziyaretinde eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.

Başbakan Davutoğlu, hastane ziyaretinin ardından, Şanlıurfa Valiliğine geçti.

Kaynak : Haber7

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.