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Baro başkanları Ankara'ya yürüyor

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Avukatlar yasasının değiştirilmesine ilişkin teklifi protesto eden baro başkanları, Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı.

Baro başkanları Ankara'ya yürüyor

 

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve beraberindeki avukatlar, dün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde toplandı.

Durakoğlu, aynı ilde birden fazla baro kurulmasına olanak veren yeni yasa teklifini protesto ettiklerini ve geri çekilmesini istediklerini söyledi.

Durakoğlu bu değişikliğin sadece avukatları ilgilendirmediğini, halkın hak arama özgürlüğüne getirilen bir sınırlama olduğunu belirtti.

Durakoğlu ile aynı dakikalarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden baro başkanları Ankara'ya doğru yürüyüşü başladı.

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