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Baro başkanları Anıtkabir’de, Feyzioğlu yürüyüşe alınmadı

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Ankara’ya girişlerine izin verilmeyen baro başkanları iki günlük direnişin ardından Anıtkabir’e geldi. Baro başkanlarının protesto ettiği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu yürüyüş kortejine alınmadı.

Baro başkanları Anıtkabir’de, Feyzioğlu yürüyüşe alınmadı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan görüşmeler sonucunda avukatlar iki günlük direnişin ardından Anıtkabir’e geldi. Baro başkanlarının “Bunların sebebi sensin” sözleriyle protesto ettiği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yürüyüş kortejine alınmadı.

BARO BAŞKANLARI ANITKABİR’DE

Anıtkabir’e ulaşan baro başkanları, Atatürk’ün mezarını ziyaret ettikten sonra Anıtkabir önünde fotoğraf çekildi.

AVUKATLAR İSTANBUL’DA EYLEMDE: TASLAK GERİ ÇEKİLENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ

Ankara’da iki gündür süren direnişe destek olmak için İstanbul Çağlayan Adliyesi, İstanbul Bakırköy Adliyesi ve İstanbul Adalet Sarayı’nda bir araya gelen avukatlar, “Savunma Susturulamaz” dedi.

Çağlayan Adliyesi önünde konuşan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu ”Eylemlerimiz ‘sözde’ değişiklik taslakları teklifleri geri çekilene kadar devam edecek” dedi.

Avukatlar İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen avukatlar ise ‘Ya hep beraber ya hiç birimiz’ sloganı atarak yaşananları protesto etti. Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar “Feyzioğlu istifa” sloganı attı.

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